Adiós al mal olor |

B. García | 05/03/2018

Habrá quienes lo han intentado todo, desde tratamientos alternativos hasta farmacológicos para combatir el mal sudor, pero agotar recursos no les ha servido de nada. Es una situación que ocasiona complejos y mucha incomodidad al que lo sufre. Pese a que existen varios productos en el mercado para “aplacar” el problema, un científico está trabajando en una solución prometedora que involucra un trasplante de axila.

El responsable de este nuevo procedimiento- que aún se encuentra en período de prueba- se llama Chris Callewaert, investigador postdoctoral del Knight Lab en la Universidad de California, San Diego, conocido popularmente como “Dr. Axila”.

No es un seudónimo que se deba tomar para menos porque verdaderamente merece ser reconocido como tal, como un auténtico “Dr. Axila”. El experto ha dedicado años a la investigación de la axila humana y al comportamiento de las bacterias que causan el hedor corporal, encontrando esta solución semipermanente, que no es para nada como la imaginas. De hecho, el procedimiento es más sencillo de lo que aparenta ser por su nombre, ya que no implica cirugía.

El trasplante de axila fue probado por primera vez en dos gemelos. Uno de ellos mantenía buen aroma, mientras que el otro transpiraba olor fuerte. Al gemelo que emitía mejor olor le recetaron no asearse las axilas durante cuatro días. Esto con el objeto de extraer el microbioma axilar ‘sano’, concentrado desde lo más profundo de la piel para asegurar la efectividad del trasplante.

En cambio, el gemelo con mal sudor debía lavarse las axilas con jabón antibacterial para eliminar la mayor cantidad de bacterias posibles. El paso siguiente consistiría en traspasar las bacterias menos olorosas a las fosas axilares de la persona con bacterias más difíciles y mantener esta área del cuerpo vendada por una semana. Básicamente se estarían cultivando nuevas bacterias al afectado con bromhidrosis o mal olor corporal para socavar el problema.

Según lo observado en este experimento inicial, el efecto antitranspirante duró más de un año. Desde entonces ha aplicado el trasplante de axila a 18 pares de gemelos con resultados realmente impresionantes. En algunos casos ha sido tal la efectividad, que los científicos involucrados no descartan encontrar la forma en la que el efecto sea irreversible.

Hasta ahora las pruebas se han realizado en individuos relacionados entre sí, debido a que han probado que mientras más familiaridad genética se tenga, más eficiente será el trasplante de axila. Sin embargo, actualmente estudian la variedad del microbioma axilar para encontrar bacterias más generales con las que no sea un requisito realizar el trasplante de axila entre familiares.

Incluso, piensan llegar más lejos en el laboratorio del “Dr. Axila” con la elaboración de un aerosol de microbios. El objetivo de este producto es equilibrar las bacterias que causan el mal olor sin necesidad de realizar un trasplante de axila.

Mel/Bga