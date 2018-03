El hábito de poner excusas

Los pretextos nunca faltan ni sobran

B. García | 28/02/2018

En esta vida todo es posible. Lo único que no podemos evitar es la muerte. ¿Quiere triunfar? Entonces elimine de su mente y diccionario las excusas. Los pretextos nunca faltan ni sobran; desde niños aprendemos a inventarlos. Van desde “No hice mi tarea porque…” hasta “Llegué tarde debido a que…”.

Yo lo veo como una forma “sutil” de evadir responsabilidad o no querer afrontar realidades. Todas las excusas buscan justificar los errores que se cometieron. El hombre siempre ha temido ser señalado o criticado, por eso muchas veces es más fácil poner un sinfín de pretextos para explicar alguna situación, un fracaso, tropiezo o simplemente para cumplir con nuestra palabra.

Existen muchas personas que han perdido su sentido de vida e incluso han dejado de luchar por sus sueños al hacer de las excusas sus mejores aliadas, ya sea que lo hagan consciente o inconscientemente. Lo gracioso es que lo único que todos estos pretextos parecen tener en común es que logran su cometido: que las personas se queden estancadas, se auto saboteen e incluso que hagan de ellos un estilo de vida.

La excusa parece ser un tipo de enfermedad que no nos permite avanzar, nos atrapa y muchas veces se vuelve nuestra compañera de vida. Con los años he descubierto que el mejor medicamento para atacar este mal consiste en dejar de usarlo y asumir la responsabilidad de cada una de nuestras acciones y de nuestros resultados.

Recordemos que nadie es responsable de nuestra existencia. Todos conocemos a alguien que vive culpando a los demás por sus fracasos, y seguro muchas veces su papel de salvador/a sale a relucir. Pero la realidad es que el poder de la decisión y el cambio están en uno mismo. Las excusas parecen ser en ocasiones nuestro salvavidas para salir de cualquier tipo de situación. Lo que a mí más me llama la atención es que, hasta para enviar un correo o mensaje, la gente utiliza las excusas.

Hoy en día cuando alguien comenta que no tiene tiempo ¿en realidad le cree? A mí me cuesta trabajo pensar que esto es posible ya que, aunque no le interese, todos podemos hacer lo imposible para sacarle al día 28 horas. Lo mismo con las redes sociales, ya que todos tenemos un minuto para enviar un SMS o actualizar el estado de Facebook.

Todo emprendedor debe tener la habilidad del manejo del tiempo, debido a que indirectamente estamos construyendo nuestra propia marca con las acciones. Recuerde: Todo triunfador y soñador es libre de excusas.

