Cleotilde Espinoza, la partera más longeva de Telica y Quezalguaque

De sus 103 años, 75 los dedicó a ser partera comunitaria

Cleotilde Espinoza |

Redacción Central | 09/03/2018

Las comunidades de Telica y Quezalguaque pueden sentirse orgullosas de Cleotilde Espinoza, quien de sus 103 años, 75 los dedicó a ser partera comunitaria.

Visité 27 sectores como la Virgen, Los Remedios, Quezalguaque, la Estación, las Cinco Cruces, bueno de todas partes me mandaban a traer, ya fuera en caballo, en jeep, moto y a pie a cualquier hora yo salía, recordó.

Afirmó que el oficio de partera lo aprendió a los 25 años y desde entonces no dejó de ser buscada día o noche.

“Yo las limpiaba con pañitos sus partes, las sobaba, las cobijaba y las mandaba hacerse baños con romero, a los tres días les cocía agua con limón y les untaba aceite fino, precisó.

La “Hija Dilecta” de Quezalguaque vive en la comunidad Las Mercedes, donde sus cumpleaños se convierten en un acontecimiento para todos los habitantes.

La gente me abraza, me besa y dicen que soy linda, que era buena partera, recuerdan que yo las contemplaba y claro que sí porque yo les daba valor, si me decían estoy mal, yo les contestaba que no, que yo les estaba ayudando y tuvieran fe, añadió.

Afirmó con orgullo que “a mí nunca se me morían las panzonas porque el Señor me ayudaba. Las mujeres me esperaban y no dejaban que las viera otra”.

La longeva mujer reconoció que el programa de las casas materna contribuye a salvar la vida de miles de mujeres y sus hijos tomando en cuenta la experiencia ancestral de las parteras.

Está bueno que les ayude el Gobierno, ahora no se puede decir que por falta de asistencia, de un vehículo o atención se murió una embarazada, subrayó.

