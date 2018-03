Jóvenes se forman como técnicos siguiendo el legado del eterno líder bolivariano

El Comandante Chávez siempre creyó en el poder de transformación de la juventud latinoamericana

Jóvenes se forman como técnicos |

Redacción Central | 05/03/2018

En el Tecnológico Industrial Comandante Hugo Chávez Frías, los anhelos y sueños de los jóvenes nicaragüenses se hacen realidad en honor al legar del líder y fundador de la Revolución Bolivariana, dueño de una profunda vocación solidaria.

El Comandante Chávez siempre creyó en el poder de transformación de la juventud latinoamericana y por eso vio en la educación un pilar fundamental para cambiar las realidades de los pueblos, en este caso de Nicaragua, país al que profesó un especial cariño.

En este centro de educación técnica 1200 jóvenes de todo el país, se especializan en 11 carreras técnicas que está demando el cada vez más creciente desarrollo que alcanza el país.

Mecánica automotriz, electrónica, textil vestuario, informática, electricidad domiciliar e industrial, refrigeración y climatización, mantenimiento industrial, soldadura, máquinas y herramientas, son algunas de las carreras técnicas que se imparte en este centro, que promueve el pensamiento y legado del Comandante Eterno en el campo de la educación, como un factor revolucionario.

Este año el Tecnológico Industrial Comandante Hugo Chávez Frías dispone de 87 cursos técnicos en las modalidades matutina, vespertina, nocturna, y fines de semana. La meta de inscripción es de cinco mil estudiantes.

El Gobierno Sandinista dirigido por el Presidente Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Vicepresidente Compañera Rosario Murillo, no solamente comparten el pensamiento bolivariano y solidario, también lo promueven a través de sus diferentes programas, porque saben que en la educación están las claves para reducir la pobreza y crea sociedades más justas.

“Ese legado y principios que nos ha dejado en la educación se reflejan en nuestros protagonistas, en su preparación y formación, para que Nicaragua tenga un mayor crecimiento económico y más desarrollo, todo esto se lo debemos al Comandante Hugo Chávez, al Comandante Daniel Ortega y a la Compañera Vicepresidenta Rosario Murillo, que siempre se han preocupado por la educación”, dijo Myber Montenegro, Subdirector del Tecnológico Industrial Hugo Chávez Frías.

Los jóvenes reciben sus clases en este lugar de manera gratuita y una vez concluidos sus cursos ingresar al campo laboral con capacidad para de emprender sus propios negocios.

Carlos Gaitán está a pocas semanas de concluir con éxito su carrera técnica en refrigeración y aire acondicionado. Afirma que poder estudiar sin costo alguno es una gran oportunidad para los jóvenes, sobre todo para los que como él, provienen de familias con bajos recursos.

“Para mí ha sido una gran oportunidad, he aprovechado el tiempo porque después tenemos que adaptarnos a la demanda laboral. De aquí salimos a servir a la comunidad para el desarrollo del país que está necesitando técnicos”, cito Gaitán.

Si hablamos de aprovechar cada curso, la estudiante Melina Ramírez es el mejor ejemplo, actualmente cursa la carrera de textil, en la que ha podido aprender a elaborar camisas, pantalones, mochilas, blusas y uniformes instituciones o deportivos.

No es el primero al que se inscribe, meses antes se graduó del curso de panadería y repostería.

“Nunca es tarde para aprender, he tomado cinco cursos técnicos, que me han ayudado a mejorar mi vida en el hogar. A mi estos cursos me han ayudado grandemente, soy mi propia jefa, tengo proyecto de hacer mi propio taller, ya he comprado mis herramientas y no solo yo, mis compañeras también están con sus planes”, cuenta Ramírez.

Y aunque Melina no conoció personalmente al Comandante Eterno Hugo Chávez, si sabe que en cada ocasión que visitó Nicaragua, siempre dejó semillas de bienestar, solidaridad y amor de la Revolución Bolivariana, mismas que cinco años después de su tránsito a la inmortalidad están dando frutos de cambio y progreso.

“Chávez apostó por la educación y nuestro gobierno también lo hace, la educación es muy excelente, porque todos necesitamos seguir estudiando, seguir desarrollándonos como personas y no quedarnos estancados, debemos ser reproductores de estos conocimientos a otros jóvenes”, dice Ramírez.

Guillermo Rocha, instructor del Tecnológico, también reconoce que la educación técnica fue un legado dejado por el Comandante Hugo Chávez en América Latina, por eso cada vez que traslada sus conocimientos a sus estudiantes, les hace ver que cada uno de ellos, tiene una misión fundamental en el desarrollo de Nicaragua.

“Cuando uno de nuestros estudiantes sale graduado y va a su comunidad, van preparados para ser agentes de cambios, para ayudar a transformar la vida de su comunidad, por ejemplo, alguien del campo va ayudar a reparar los abanicos, las refrigeradoras. El técnico va ayudar a que el equipo quede en la perfección y eso es desarrollo”, dijo Rocha.

mem/ybb