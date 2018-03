Masaya y Granada se alistan para travesías de carretas peregrinas

La centenaria tradición religiosa se trasmite de generación en generación, como muestra del fervor cristiano de nuestro pueblo

Redacción Central | 04/03/2018

Más de 150 carretas peregrinas de Granada y Masaya se preparan para salir el 15 y 16 de marzo, respectivamente, en el tradicional peregrinaje rumbo al Santuario de Jesús del Rescate en Popoyuapa, departamento de Rivas.

La tradición centenaria y religiosa se trasmite de generación en generación, como muestra del fervor cristiano y fe hacia esta imagen milagrosa.

Los protagonistas cuentan con los accesorios y materiales tradicionales para preparar sus carretas, las cuales son forradas con plástico y guate de maíz y sujetan con mecate de plátano a una armazón de bejuco de chaperno y varillas de guácimo, tigüilote o caña de castilla.

Asimismo, el guate les sirve de comida para los bueyes que halan la carreta. También portan la bandera azul y blanco y la de la Iglesia Católica.

La familia Vásquez Medina, de la comarca La Loma de la ciudad de Masaya, llevará seis carretas de las 80 que saldrán de este departamento a partir de las 6 de la mañana, el 16 de marzo, desde la casa del mayordomo Juan Pascua.

Juana Paula Medina, de 72 años, y Máximo Vásquez, de 74, viajan cada año en carreta y esa tradición se la han heredado a sus hijos. Doña Juana manifestó que primero fue con sus abuelitos y sus padres. Una vez casada empezó a llevar a sus hijos, y ellos a la vez a sus nietos.

José Javier Vásquez es uno de los hijos de esta pareja y lleva aproximadamente 33 años de viajar en carreta hacia Popoyuapa. Su esposa Rosa María López lo acompaña desde hace 20 años y también participa del forrado de la carreta.

“A mí me gusta ir a los viajes porque es bonito y por promesa que debemos de mis hijos (…), cuando mi niño se grabó con neumonía los doctores me decían que no iba a vivir y le pedí a mi Jesús del Rescate que me lo salvara y gracias a Dios él está vivo, y ahora tiene 22 años”, apuntó Rosa María.

Por su parte, José Javier, expresó que la preparación de la carreta se hace 8 días antes y construyen las “casas” un día antes de partir. En ellas montan guineos, pailas, sillas, hamacas, vestuario, agua, leñas y demás productos útiles en el viaje.

De Granada este año saldrán 76 carretas peregrinas de las comarcas Laguna 1 y 2, El Capullo, San Matías, Prusia, El Pochote, El Hormigón y Caña de Castilla.

Rosendo González, presidente de las carretas peregrinas de Granada, informó que el punto de reunión será en la Plazoleta de La Pólvora el 15 de marzo, de donde saldrán hacia el Cementerio General para ser despedidos y enrumbarse hacia Rivas.

Indicó que las carretas peregrinas harán en su trayecto cinco estaciones en los lugares de Empalme de Guanacaste, sector de mercado en Nandaime, en Toco-río La Cabeza, Puente Ochomogo y Puente Gil González.

Doña Juana Martínez Aguilar, de 78 años, actualmente no cuenta con carreta ni bueyes, por lo que tendrá que alquilarla. “Yo tenía mi carreta, iba en ella, pero como se muere mi marido y mi hijo, entonces yo vendí la carreta y los bueyes”, señaló antes de resaltar que heredó la tradición de sus padres y que siempre participa.

