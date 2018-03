Es necesario continuar vigilantes ante la posible ocurrencia de sismos

La ubicación de Nicaragua en el Círculo de Fuego del Pacífico, lugar de alta sismicidad, llama a perfeccionar los planes para enfrentar estos fenómenos, reflexionó la Vicepresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo

Redacción Central | 23/02/2018

La Vicepresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo, instó este jueves a continuar alertas ante la posible ocurrencia de un sismo, dado que Nicaragua se ubica en el llamado Círculo de Fuego del Pacífico, un lugar donde estos eventos son frecuentes.

Al respecto, recordó que según datos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, el Círculo de Fuego registra el 80 por ciento de los eventos sísmicos del mundo, y más de 14 mil de ellos fueron mayores de 4.5 grados de magnitud en los últimos dos años.

Asimismo, indica Ineter al citar al Servicio Geológico de Estados Unidos, 575 terremotos fueron mayores de 7.5 grados, desde 1900 hasta 2015, y de ellos, 18 fueron megaterremotos, como el de 9.5 en Chile, en 1960; 9.1 en Alaska, en el 64; 9 grados en Kamchatka, Rusia, en 1950; 9 grados en Sumatra, Indonesia, en 2004, entre otros.

Ante esta realidad, Ineter recuerda que es imposible predecir un sismo. “Aunque tengamos todos los Estudios, aunque creamos tener indicios, no es cierto que podamos predecir esa ocurrencia. Sí podemos estudiar los patrones de ocurrencia de los eventos sísmicos y deducir de los patrones, pero no podemos asegurar que va a ocurrir o que no va a ocurrir un sismo”, aclaró Rosario.

“¿Qué tenemos que hacer?”, inquirió. “Mantener la vigilancia permanente, cercana, oportuna, a través del INETER y a través también de los relatos que nos hacen las Familias de los lugares más sísmicos; estudiar a fondo los Fenómenos para orientarnos y alertar a las Familias sobre los riesgos”, recomendó la Vicepresidenta.

“De ahí es tan importante que resulte todo el fortalecimiento de los Planes Familiares y Comunitarios ante Desastres y los Ejercicios de Protección de la Vida que realizamos cada tres meses desde el SINAPRED”, sentenció.

