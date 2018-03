Por primera vez el San Juan del Sur Surf Film Festival

La fiesta cinematográfica se desarrollará por primera vez

San Juan del Sur Surf Film Festival |

Redacción Central | 02/03/2018

Filmes con temáticas de deporte del surf, el empoderamiento de la mujer y la preservación del medio ambiente, se presentan en la primera edición del Surf Films Festival en San Juan del Sur que se iniciará mañana 3 de marzo en instalaciones de esa localidad nicaragüense.

La empresa Claro Nicaragua apoya el festival e invita a todos los nicaragüenses a visitar San Juan del Sur y de paso deleitarse con esta fiesta cinematográfica, comentó, Gilda Tinoco, gerente de comunicación corporativa y relaciones públicas de Claro Nicaragua.

El evento está abierto al público que podrá disfrutar de las proyecciones, ponencias, exposiciones fotográficas y música en vivo, todo esto en torno al surf como forma de vida, entre otras sorpresas, agregó Yaosca Jimenez, de Bon Voyage Nicaragua.

Las cintas centrales de este festival son “Frío” (2016 Canada) “Under an Arctic Sky” (2017 USA) “The Church of the Open Sky”. (2017 Australia).

